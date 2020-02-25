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Sağlık Bakanı Koca: "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:46 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz."
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