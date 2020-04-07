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Sağlık Bakanı Koca: "İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak.
Sağlık Bakanı Koca: "İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:10 Kaynak: AA
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