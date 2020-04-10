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Sağlık Bakanı Koca, "İsrail'den bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor.
23 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, "İsrail'den bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor.
Sağlık Bakanı Koca, " İsrail'den bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Daha çok koruyucu malzeme merkezli. Bu konuda da yardım etmek istiyoruz. İngiltere'ye bugün koruyucu malzeme ağırlıklı hibe şeklinde gönderildi. 40'dan fazla ülkeye de gönderdik" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:14 Kaynak: İHA
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