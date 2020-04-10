Sağlık Bakanı Koca, " İsrail'den bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Daha çok koruyucu malzeme merkezli. Bu konuda da yardım etmek istiyoruz. İngiltere'ye bugün koruyucu malzeme ağırlıklı hibe şeklinde gönderildi. 40'dan fazla ülkeye de gönderdik" dedi. - ANKARA