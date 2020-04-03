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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:34 Kaynak: AA
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