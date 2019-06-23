Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması...
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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı"
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:55 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " İstanbul
'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı"
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