Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da gün boyunca 297 acil sağlık istasyonu, 300 ambulans ve bine yakın...
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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da gün boyunca 297 acil sağlık istasyonu, 300 ambulans ve bine yakın...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da gün boyunca 297 acil sağlık istasyonu, 300 ambulans ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır"

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: " İstanbul'da gün boyunca 297 acil sağlık istasyonu, 300 ambulans ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır"
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:53 Kaynak: AA
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