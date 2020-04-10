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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak...
32 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok."
Sağlık Bakanı Koca: " İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:06 Kaynak: AA
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