İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda

13.11.2022 23:15
İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu, tedavisi sürenlerden 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu ve 2'sinin durumunun ciddiyet gösterdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu, tedavisi sürenlerden 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu ve 2'sinin durumunun ciddiyet gösterdiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

" İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu Vali Yerlikaya ve Başsavcı Yılmaz'dan Beyoğlu'ndaki patlamada yaralananlara ziyaret Vali Yerlikaya ve Başsavcı Yılmaz'dan Beyoğlu'ndaki patlamada yaralananlara ziyaret BAKAN KOCA: 81 KİŞİDEN 39'U TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU OLDU BAKAN KOCA: 81 KİŞİDEN 39'U TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU OLDU

İstiklal Caddesi, Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Miguel Crespo, A Milli Takım forması mı giyecek? İşte Stefan Kuntz'dan gelen açıklama
23:30 Galibiyet sevinci yarıda kesildi! Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi
22:38 Bakan Yanık, acı haberi sosyal medyadan verdi: Arkadaşımızı ve kızını hain saldırıda kaybettik
22:23 Demirtaş'tan İstiklal Caddesi'ndeki patlama hakkında açıklama: Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, sivilleri hedef alan her saldırı terördür
22:17 Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki yağdı: Allah bin belanızı versin
22:14 Milli futbolcu Orkun Kökçü, inanılmazı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırdı
21:53 Adalet Bakanı Bozdağ'a Taksim'de bank üzerinde oturan kadın soruldu
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mitinginde MHP lideri Bahçeli'den HDP'ye sert sözler
21:20 Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangında yürek yakan ayrıntı: 1 ay önce evlenmişler
21:22 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan canlı yayında istifa sinyali!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 00:19:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement