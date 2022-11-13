" İstiklal Caddesi 'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda - Son Dakika

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