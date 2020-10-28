Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yöneticileri ve Mehmet Akif Ersoy İDEA Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezindeki bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret eden Koca, hastane yöneticilerinden pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer konularda bilgi aldı.

Bakan Koca, ziyarete ilişin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirlere tam olarak uyarsak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Akif Ersoy İDEA Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezindeki bilim insanlarıyla da bir araya gelen Koca, bilimsel çalışmalar ve yapılan deneyler hakkında bilgi aldı.

Fahrettin Koca, Twitter'dan ziyarete ilişkin, "Bilim, salgına son verene kadar, elimizde tedbirlerden başka güç yok. Kurallara uyalım." notunu paylaştı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Koca, hastane yöneticileriyle pandemideki hasta yükü ve değişiklik gösteren şartlara karşı verilecek katkılara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, hastanedeki PCR Kovid-19 Test Laboratuvarında da inceleme yaptı.