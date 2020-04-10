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Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal...
32 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şuan herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız ise yüzde 36,3" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şuan herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız ise yüzde 36,3" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:06 Kaynak: İHA
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