Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sancaktepe'de inşa edilen hastaneye ilişkin, "Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastane alanında da incelemelerde bulunan Bakan Koca, buna ilişkin paylaşımında, "İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık altyapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı." bilgilerine yer verdi.