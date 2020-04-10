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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul ve Ankara'da maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza, devamında...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul ve Ankara'da maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza, devamında bütün Türkiye'de eczanelerimizden ücretsiz verilmesine başlanacak"
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul ve Ankara'da maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza, devamında bütün Türkiye'de eczanelerimizden ücretsiz verilmesine başlanacak" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:55 Kaynak: İHA
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