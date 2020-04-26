Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah...
17 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.
Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 03:28 Kaynak: AA
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