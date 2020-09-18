"İzmir'in ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var" - Son Dakika

"İzmir'in ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Bölgesi'ndeki 7 il için değerlendirme toplantıları yapmak üzere geldiği İzmir'de açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Bölgesi'ndeki 7 il için değerlendirme toplantıları yapmak üzere geldiği İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının kontrolü anlamında İzmir'in kritik bir yeri olduğunu söyleyerek kentteki vaka artışı ve zatürre oranlarının düşüşünün sevindirici olduğu söyledi. Bakan Koca ayrıca Türkiye'de ortalama 15 saat olan filyasyon süresinin İzmir'de 19 saat olduğunu ve bu süreyi 12 saate düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve Ege İlleri il değerlendirme toplantıları yapmak için İzmir'e geldi. İlk durağı olan İzmir Valiliğine gelen Bakan Fahrettin Koca, burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, ziyarette salgının İzmir'deki seyrini ve İzmir'deki sağlık yatırımlarını hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduklarını söyleyerek, "Ege'nin incisi olan tarihi birikimiyle, ticaretiyle, turizmiyle daha da büyüyen İzmir'in buna paralel olarak da sağlık alanındaki ihtiyaçları artıyor. Korona virüs salgınıyla beraber bu ihtiyaçların daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı buna göre atmak istiyoruz. Valimizle özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmemizi yapmış olduk" dedi.

"İZMİR'İN ÜLKE ÇAPINDA SALGIN KONTROLÜ ADINA KRİTİK BİR YERİ VAR"

Mart ayından beri büyük mücadele verilen korona virüs salgınının tekrar bir şiddetlenme eğiliminde olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış ülkenin her yanından eşit oranda değil. Bazı illerimizde hasta sayıların istemediğimiz yükseliş görülürken bazı illerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. İzmir bu anlamda bakanlık olarak mercek altın aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil yöresini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışının yükünü taşıyor. Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler sebebiyle hastalık daha da yayılma potansiyeline mevcut. Bu nedenle İzmir'in ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE VAKA ARTIŞI VE ZATÜRRE ORANLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Geçtiğimiz haftalarda hastanelerde yaşanan yoğunluğu da hatırlatan Bakan Koca, "En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle ve sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son 1 haftada vaka artışının yüzde 10'lara gerilediğini söylemek istiyorum. Özellikle önümüzdeki 1 hafta içinde daha stabil bir döneme, daha sonra da düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Bizleri sevindiren diğer bir gösterge ise son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8.2'den 4.9 a kadar düştü. Yani yüzde 40 oranında zatürre oranı düşüşü sağlandı. Hastane yatışlarında da stabil bir döneme girdik. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak ve sahada özellikle filyasyon çalışmasını yaparak temasları tespit edip izole etmeye çalışmak. İzmir'de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor" şeklinde konuştu.

TEDBİRLERE UYMA ÇAĞRISI

Bakan Koca, Türkiye genelinde filyasyonun ortalama 15 saatte yapıldığını ve bu sürenin İzmir'de 19 saat olarak gerçekleştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreyi önce Türkiye ortalamasına, daha sonra ise 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Temaslıları ne kadar erken tespit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan tek ülke. Bu gücümüzü İzmir'de de sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha da görmeyi umuyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımız ve vefatların artmasına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Tedbirlerden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda İzmir başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu görmek ve çözüm üretmek için buradayız. Bölge toplantısı anlamından Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve uşak il sağlık müdürlerimizle bir bölge değerlendirmesi yapacağız. Bu 6 ilde genel durumu ve ihtiyaçları detayları değerlendirmiş olacağız."

Açıklamaların ardından Bakan Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etmek üzere İzmir Valiliği'nden ayrıldı.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)

Fahrettin Koca, İzmir, Bakan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İzmir'in ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var' - Son Dakika

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