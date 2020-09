Sağlık Bakanı Koca, İzmir Valiliğinde açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde hasta sayılarının artışa geçtiğini, İzmir'de de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını ancak hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını, son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söyledi.

İzmir programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan ve Vali Köşger ile görüşen Koca, gazetecilere, yaptıkları görüşmenin en önemli gündem maddelerinin koronavirüs salgınının İzmir'deki seyri ve sağlık yatırımları olduğunu ifade etti.

İzmir'in ticareti, turizmi, sanayisi ve tarımı ile sürekli geliştiğini, sağlık alanındaki ihtiyaçlarının da arttığını, koronavirüs salgını ile birlikte bu ihtiyaçların daha da büyüdüğünü dile getiren Koca, kentin ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar, proje çalışması yapılan sağlık tesisleri ve özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmeler yaptıklarını bildirdi.

Türkiye geneli ve İzmir'deki sayılar

"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit olmadığını biliyoruz." diye konuşan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bazı illerimizde hasta sayılarımızda istemediğimiz yükselişler görülürken bazı illerde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. İzmir bu anlamda bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil yöresini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışının yükünü taşıyor. Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle İzmir'in ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir rolü var. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyük şehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahaleler ile bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz."

Sevindirici gelişme

Bakan Koca, son dönemde İzmir'de sevindirici bir gelişme yaşandığına da dikkati çekerek, "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Alınacak tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmayı hedeflediklerini, filyasyon çalışmasıyla temaslıları tespit ederek izole etmeye çalıştıklarını hatırlatan Koca, şu bilgileri verdi:

"İzmir'de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşmak üzere 445 ekipten söz ediyorum. Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra da 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Her zaman altını çiziyorum temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini, iz sürmeyi en iyi yapan ülkelerden biri hatta tek ülke olduğunu da söyleyebiliriz. Bu gücümüzü İzmir'de de yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha da görmeyi umuyoruz."

Koca, vatandaşlara tedbirlere sıkı şekilde uyma çağrısında bulunarak, "Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.