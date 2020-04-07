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Sağlık Bakanı Koca: "İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur"
28 dakika önce
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: "Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur."
Bakan Koca: "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek"
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Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:25 Kaynak: AA
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