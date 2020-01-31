Sağlık Bakanı Koca, izolasyon odalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, izolasyon odalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, izolasyon odalarında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesinde izolasyon odalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesinde izolasyon odalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca, izolasyon odalarında incelemelerde bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:55 Kaynak: AA
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