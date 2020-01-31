Sağlık Bakanı Koca, izolasyon odalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, izolasyon odalarında incelemelerde bulundu
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesinde izolasyon odalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:55 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesinde izolasyon odalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
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