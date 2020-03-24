Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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