Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi.
Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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