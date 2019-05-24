Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı

3 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı, System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:53 
Recep Tayyip Erdoğan, fahrettin koca, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Yaşındaki Kız Öğrencisine İstismarda Bulunan Öğretmen: Baba Şefkati Gösteriyorum Muharrem İnce, Erdoğan'a 20 Bin Lira Tazminat Ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi! Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 05:51:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]