Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı
3 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:53
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.
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