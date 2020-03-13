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Sağlık Bakanı Koca: "Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek,...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:22 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı."
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