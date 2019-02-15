Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca Karabük'te

Sağlık Bakanı Koca Karabük'te

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca Karabük'te, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Karabük'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Daha sonra Bakan Koca, il protokolü ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı Ender Olarak Görülen Beyaz Gelincik Köye İndi, Vatandaş Görüntüledi

Survivor'ın Tescilli Şampiyonu Turabi, Yarışmadan 2 Milyon TL Kazandığını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:04:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca Karabük'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]