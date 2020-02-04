Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki vatandaşları tahliye eden uçaktaki görevlilerle telefonda görüntülü konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki görevlilerle telefonda görüştü, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki vatandaşları tahliye eden uçaktaki görevlilerle telefonda görüntülü konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında olduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinin başhekimliğini ziyaret etti. Vatandaşların durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Koca, uçaktaki görevlilerle de telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Görevlilerin sağlık durumlarıyla da ilgili bilgi alan Koca, telefonda görevlilerle bir süre sohbet etti.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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