Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi

19 dakika önce

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs vakası konulan 18 hastanın sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Koca, "Şu anda koronavirüs dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız var" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının arttığını ancak sayısı önümüzdeki saatlerde açıklayacağını duyuran Koca, karantinadaki hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi de verdi.

"SOLUMUN SIKINTISI ÇEKEN HASTALAR VAR"

"Bugünler elbette böyle gitmeyecek. Normal hayatımıza döneceğiz" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Şu anda koronavirüs dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız var. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 1-2 haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede yoğun bakım şartlarında olan hastaların bakımı önem arz ediyor. Onun için tüm önlemleri almış durumdayız." dedi.

"YENİ VAKALAR VAR"

Yeni koronavirüs vakarının olduğunu da belirten Koca, "Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım. Gece 12'den önce açıklamış olurum. Görünen o ki bu dönemde bazı haberler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:33 
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