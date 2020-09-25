Son Dakika: Bakan Koca: "Karşımızda artık 2 virüs var" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korona virüsü şikayetleri ile influenza adlı virüsün yol açtığı gribin belirtilerinin aynı olduğunu belirterek, "Bu şikayetlerin yaygın görülmesi durumunda Covid-19 şüphelisi görünümü veren hastalarımız da artacak. Asıl düşmanız olan salgına ayrılan zaman ise azalacak. Özetle karşımızda artık 2 virüs var" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Samsun'da programlarının ardından İl Sağlık Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi. İlk olarak haftalık olağan basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanede tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verecek şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda da artış var. Şikayeti olmayan ama test sonucu pozitif çıkan artış ise aynı derecede olmasa da önemlidir. Sağlık altyapımızı ayakta tutmak adına asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak, salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlı. Şehir şehir yürüttüğümüz çalışmanın amacı budur. Toplamda nüfusu 3 milyon 800 bine yaklaşan Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop ilimizde gösterilen başarı, ülkede değişmeye başlayan seyir için somut işarettir. Salgına karşı aldığımız sonuçlarda Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımlarını olası ihtiyaçlara cevap vermek için hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları aktaracağım. Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Covid-19 nedeniyle tedavi gören insan sayısı tüm ülkelerde 6,5 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona ve virüsün bulaştığı insan sayısı da 33 milyona yaklaştı. Bunlar ülkelerin DSÖ ile paylaştığı verilerin toplamlarıdır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir" diye konuştu.

"KARŞIMIZDA ARTIK 2 VİRÜS VAR"

2 ayrı virüsle aynı anda savaştıklarını ifade eden Bakan Dr. Fahrettin Koca, "Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir. Bilim Kurulumuzun bu aylarla alakalı uyarılarını sizlerle pek çok kez paylaştım. Korona virüse karşı alınan tedbirleri ihmalsiz uygularsa influenza adlı virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. 2 virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Bu önemlidir. Sebebi grip olan bazı şikayetler ile siz Covid-19 hastası olduğunuzu düşünebilirsiniz. Grip, bildiğiniz gibi ateş, eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid-19 hastalarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu şikayetlerin yaygın görülmesi durumunda Kovid-19 şüphelisi görünümü veren hastalarımız da artacak. Asıl düşmanız olan salgına ayrılan zaman ise azalacak. Özetle karşımızda artık 2 virüs var. Elimizde ikisini de yenecek 3 tedbir bulunuyor. Temizlik, maske ve mesafe" şeklinde konuştu.

"BİR NEFESLİK SIHHATİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ENTÜBE EDİLEN HASTALARIMI İLE MÜŞAHEDE ETTİK"

Bir nefeslik sıhhatin değerini Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sözünden alıntı yaparak aktaran Bakan Fahrettin Koca, "Kanuni Sultan Süleyman'a ait meşhur bir söz var. 'Cihanda bir nefeslik sıhhat gibi saadet yoktur.' Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımı ile müşahede ettik. Sizden içlerinden biri olduğum sağlık çalışanları adına ricada bulunuyorum. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Korona virüsü ise asla hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir ama sizden bulaşan kişinin hayatını ise alt üst eder. Onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanı bulunuyor. Büyük kısmı gece-gündüz salgına karşı savaş veriyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir. Omuzlarındaki yükü azaltın. Yaşadığımız ve tekrarlayan şiddet olayları sebebiyle de şunu belirtmek istiyorum: Şiddete maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddidir. Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir. Gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var. Belki de karşımızda sevdiklerimizi bizden alan hastalık var. Tünelin ucunun görüldüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizlerin görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımızı bilin" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK TEST SAYIMIZ BİZİMLE BENZER ŞARTLARDA OLAN BAZI ÜLKELERİN 1 HAFTADA YAPTIĞI TOPLAM TEST SAYISINI AŞMAKTADIR"

Günlük test sayısına da değinen Bakan Koca, "Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Bu sayı hakkında fikriniz olsun. Bu sayı bizimle benzer şartlarda olan bazı ülkelerin 1 haftada yaptığı toplam test sayısını aşmaktadır. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 km2'de virüsün izini sürüyor. 3'er kişilik bir tim olan ekiplerimizin sayısı yeni takviyeler ile 11 bin 897'ye ulaştı. Uyguladığımız tedavinin isabeti ise yeni araştırmalar ile belgeleniyor. Journal Internal Medicine adında uluslararası saygınlığa sahip bilim dergisinde yakında yayınlanan çalışma kullandığımız Klorokin ilacının hastanede yatılarak tedavi edilen durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Tek ihtiyacımız tedbirlere daha fazla sarılmaktadır. Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı bir birimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin alından gülebiliriz. Bu tedbirler bu milletin harcı değildir diyenler de çıkıyor. Bu gibilere başkalarıyla aramızdaki dağlar kadar mesafeyi gösterilim" açıklamasında bulundu.

"BİLİM KURULU BU SALGININ SEYRİNİ DEĞERLENDİREREK KADEMELİ GEÇİŞİ GÜNDEMİNE ALACAKTIR"

Basın toplantısının ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Koca, "Okulların açılması vaka sayısını etkiledi mi?" sorusuna, "Okulların açılması ile ilgili özellikle vaka sayısında herhangi bir artış olmadığını, bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Genel anlamda da demin konuşmamda belirttim Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum hastanede yatan hastalardan bahsetmiyorum. Hastanedeki hastalarda da azalış söz konusu. Vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Az özce 6 ilimizdeki vaka düşüşünü ifade ettim. Dolayısıyla şu dönemde vaka sayısının ayrıca düştüğü bir dönem olduğunu zaten baştan hazırlık ve sınıfta tercihe bağı olarak gelen öğrencilerimizde bu anlamda şuan önemli bir sorun olmadığını önümüzdeki haftalarda bilim kurulu bu salgının seyrini değerlendirerek kademeli geçişi gündemine alacaktır. O durum da zaten bilim kurulunun önerisini sizlerle paylaşmış olacağız" dedi.

SAMSUN VE BÖLGEDEKİ DİĞER İLLERİN VAKA DURUMU

Samsun ve bölgedeki diğer 5 ilin durumunu değerlendiren Bakan Koca, "Ülke genelinde alınan tedbirler yanı sıra illerimizde il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan yerel tedbirler var. Yerel tedbirler sayesinde yayılıma karşı ciddi başarılar kaydediyoruz. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantıları ve mücadelenin yeni sonuçları hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Gün boyunca Samsun, Amasya, Ordu, Çorum, Sinop ve Tokat'ın salgınla mücadelede geldiği noktayı bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Kamuoyunu özellikle ilgilendirecek hususları tek tek arz etmek istiyorum. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahaleler ile son bir haftada 3'te 1 oranında yani yüzde 30'dan fazla vaka sayısında düşüş sağlandı. Amasya'daki vaka sayısındaki düşüş oranı yüzde 40, Çorum'da vaka sayısı son bir ayda yarı yarıya azalmış oldu. Yine son bir haftada polikliniklere başvuran hasta sayımızda da yüze 50 düşüş var. Ordu'da vaka sayımızda yüzde 30, Sinop'ta yüzde 50 düşüş görüyoruz. Tokat'ta ise son bir haftada vaka sayısında da yüzde 50'ye yakın düşüş görüyoruz. Salgınla mücadelede yoğun bakım yatak kapasitesi sürecin hayati unsurladır" diye konuştu.

6 İLDEKİ DOLULUK VE YOĞUN BAKIM ORANLARI

Bölgede bulunan illerdeki doluluk oranları hakkında da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Biliyoruz ki bazı ülkelerde hastane koridorları salgının çıkmaz sokakları oldu. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş durumdayız. Bu bilgilerin yanı sıra doluluk oranlarını dikkatlerinize sunuyorum. Samsun'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 40'tır. Buna rağmen önümüzdeki aylarda muhtemel enfeksiyon gribal mevsim sebebi ile Samsun'a 74 yoğun bakım ünitesi ilave ediyoruz. Amasya'daki yatak doluluk oranı yüzde 40, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 64. Mevcutlara ilave olarak 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 41, Çorum'a ise 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu'da yatak doluluk oranımız yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 69, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40, yoğun bakım yataklarımıza ise 76 tane yatak ilave ediyoruz. Sinop'ta yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 59, Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 36, mevcut yoğun bakım yataklarına 18 yatak ilave ediyoruz. İhtiyaç halinde 30 yatak daha eklemek üzere planlarımızı yaptık. Türkiye genelinde şuan yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Bu anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİNİN İHALESİ YAPILDI

Bölgedeki sağlık yatırımlarına da değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyon ise 6 ilimizde tüm Türkiye'de aşı çözümüne ve hastalık son bulana kadar önemini korumaya devam edecektir. Bugüne dek temaslıların yüzde 98,7'sine ulaştık. Yüzde 1,3'üne ise çeşitli sebeplerden ulaşamadık. 6 ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da artıyoruz. Önümüzdeki aylarda tedbir amaçlı. Samsun'da filyasyon ekip sayımızı 175'e çıkardık. Amasya'da 54, Çorum'da 122, Ordu'da 126, Sinop'ta 39, Tokat'ta 100 filyasyon ekibimiz sahada. Bugün ki çalışmamızda 6 ilimiz için düşünülen yatırımlar ve planlamalarını ayrıca ele adlık. Bu yatırım ve planlamalar devletimizin uzak görüşü, ilerici sağlık politikasının meyveleridir. Milletimizin önem kazanan ihtiyaçları son 17 yılın kararlı adımlarını hızlandırmıştır. Şehirlerin şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehirleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Samsun'a ve çevre kentlere hizmet verecek şehir hastanesinin ihalesinin yapıldı, yakında temeli atılıp inşaatı başlayacak. Bu hastane gurur vesilesi ve şehrin nişanesi olacaktır. Samsun Tekkeköy Devlet Hastanesinin inşaatına devam ediyoruz. Samsun Vezirköprü Devlet Hastanemizi, Kavak Devlet Hastanemizi ve 19 Mayıs Devlet Hastanemizi bu yıl tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız. Samsun Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ihalesi ve yer teslimi yapıldı, 2021 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" bilgilerini verdi.

Diğer soruları da cevaplayan Bakan Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in 2,3 milyar dolarlık ilaç borcu iddiasına yanıt vererek, "Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanı alımıyla ilgili ise, "Sağlık çalışanı alımıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Çok uzak değil. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız" şeklinde konuştu.

(Erdi Demür- Furkan Abrek Ünal-Oğuzhan Uysal/İHA)