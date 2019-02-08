Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan 13 Kişinin Tedavisinin Sürdüğünü,...
47 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Kartal
'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA
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