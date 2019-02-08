Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan 13 Kişinin Tedavisinin Sürdüğünü,...

Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan 13 Kişinin Tedavisinin Sürdüğünü,...

47 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan 13 Kişinin Tedavisinin Sürdüğünü,..., System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA

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