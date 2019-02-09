Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Şimdiye Kadar 17 Kişinin Cansız Bedenine...
51 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:46 Kaynak: AA
Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir
Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı