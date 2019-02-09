Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Şimdiye Kadar 17 Kişinin Cansız Bedenine...

Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Şimdiye Kadar 17 Kişinin Cansız Bedenine...

51 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da Çöken Binanın Enkazından Şimdiye Kadar 17 Kişinin Cansız Bedenine..., System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:46 Kaynak: AA

fahrettin koca, Kartal, Güncel
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