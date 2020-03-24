Sağlık Bakanı Koca, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a başsağlığı diledi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Binali Yıldırım'la eşi saygıdeğer Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin üzüntülerini paylaşıyorum. Vefat eden kayınvalide ve anne Havva Hanım'a Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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