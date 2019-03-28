Sağlık Bakanı Koca: "Kendi Aşımızı Üreten, Güvenilir Olma Noktasında Tereddütlerin Ortadan Kalktığı...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:41 Kaynak: AA
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