Sağlık Bakanı Koca, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Koca, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiyi kaybeden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diliyor, acısını paylaşıyorum. Bu kutlu gecede Allah tüm ölülerimize rahmet etsin." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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