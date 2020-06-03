Sağlık Bakanı Koca: "Kontrollü sosyal hayat dönemini başarı ile tamamlamak zorundayız, değilse başa dönme söz konusu olabilir."

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