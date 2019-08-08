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Sağlık Bakanı Koca, Konya'da

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden yengesinin Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Konya'da, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden yengesinin Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Bakan Koca'nın amcası Osman Koca'nın vefat eden eşi Zeliha Koca (63) için Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Koca'nın naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına müteakip mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, amcasına taziyelerini bildirdi.
Zeliha Koca'nın, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü, dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cenaze törenine Koca'nın yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.
Bakan Koca, daha sonra Türkiye'den Danimarka'ya giderken Sırbistan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gurbetçi Nuran Deniz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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