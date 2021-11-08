Üye Girişi
Konya 5.1'lik depremle sallandı (4) - Son Dakika

Konya 5.1'lik depremle sallandı (4)

08.11.2021 22:52
Konya 5.1'lik depremle sallandı (4)

'DEPREMDEN 1 KİŞİ ETKİLENDİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremden 1 kişinin etkilendiğini belirterek, "Saat 20.43'te Konya Meram'da 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

'DEPREMDEN 1 KİŞİ ETKİLENDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremden 1 kişinin etkilendiğini belirterek, "Saat 20.43'te Konya Meram'da 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremden bir kişi etkilendi. Metruk 2 bina yıkıldı, 1'i hasar gördü. Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin" ifadelerini kaydetti.

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Bakan Koca, açıklamasının devamında ise "Bu kez UMKE ekiplerimize sadece çalışma arkadaşları olarak değil, bir Konyalı olarak da teşekkür ediyorum. Büyük küçük her afete karşı, iyi ki varsınız!" ifadesine yer verdi.

ANKARA, -


Fahrettin Koca, Twitter, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya 5.1'lik depremle sallandı (4) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar 23:26 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi 22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu 22:26 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı 21:47 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı 21:13 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar

Son Dakika Haberleri
23:31 Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı
23:25 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar
23:23 Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
22:53 Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı
22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi
22:27 Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası
22:25 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
22:02 Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama
21:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
21:46 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı
Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı         
23:32
Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü         
23:24
Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası         
22:27
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor         
21:42
Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.         
19:52
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 23:42:11. #1.13#
SON DAKİKA: Konya 5.1'lik depremle sallandı (4) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement