Konya 5.1'lik depremle sallandı (4) - Son Dakika

'DEPREMDEN 1 KİŞİ ETKİLENDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremden 1 kişinin etkilendiğini belirterek, "Saat 20.43'te Konya Meram'da 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremden bir kişi etkilendi. Metruk 2 bina yıkıldı, 1'i hasar gördü. Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin" ifadelerini kaydetti.

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Bakan Koca, açıklamasının devamında ise "Bu kez UMKE ekiplerimize sadece çalışma arkadaşları olarak değil, bir Konyalı olarak da teşekkür ediyorum. Büyük küçük her afete karşı, iyi ki varsınız!" ifadesine yer verdi.

ANKARA, -