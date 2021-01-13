Sağlık Bakanı Koca, korona virüs aşısı oldu - Son Dakika

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk korona virüs aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi' korona virüs aşısı oldu. Korona virüs aşısı olduktan sonra açıklama yapan Bakan Koca, "Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha öncede tünelin ucunda ışık gördük demiştim. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

(İHA)