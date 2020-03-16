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Sağlık Bakanı Koca, "Korona virüsle ilgili laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya...
30 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, "Korona virüsle ilgili laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:23 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca, "Korona virüsle ilgili laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız" dedi. - ANKARA
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