Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: '(Korona virüsü) Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum."
Son Dakika Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti