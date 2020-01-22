Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak."

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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