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Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsü) Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak."
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