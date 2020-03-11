Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını,... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını,...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona virüsün) Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz." - ANKARA

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
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