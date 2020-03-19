Son Dakika › Genel › Sağlık Bakanı Koca: 'Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" "Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum" -"Fırsatçılık yapan çok firma var" -"Üniversitelere 50 bin maske.
Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"
"Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var"
-"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum"
-"Fırsatçılık yapan çok firma var"
-"Üniversitelere 50 bin maske gönderdir"
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı