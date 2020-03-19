Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca: 'Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" "Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum" -"Fırsatçılık yapan çok firma var" -"Üniversitelere 50 bin maske.

Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"

"Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var"

-"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum"

-"Fırsatçılık yapan çok firma var"

-"Üniversitelere 50 bin maske gönderdir"

Sağlık Bakanı Koca: Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu

fahrettin koca, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:44 Kaynak: İHA

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