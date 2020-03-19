Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"

"Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var"

-"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum"

-"Fırsatçılık yapan çok firma var"

-"Üniversitelere 50 bin maske gönderdir"