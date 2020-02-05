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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı."
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:38 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı."
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