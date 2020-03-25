Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:20 Kaynak: AA
Son Dakika Korona virüse karşı proje geliştirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu