Sağlık bakanı koca, koronavirüs bilim kurulu, toplantısına ilişkin konuştu -3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık bakanı koca, koronavirüs bilim kurulu, toplantısına ilişkin konuştu -3 - Son Dakika

Sağlık bakanı koca, koronavirüs bilim kurulu, toplantısına ilişkin konuştu -3

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu, toplantısına ilişkin konuştu -3.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu, toplantısına ilişkin konuştu -3

Sağlık bakanı koca, koronavirüs bilim kurulu, toplantısına ilişkin konuştu -3

fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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