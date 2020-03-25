Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı bu son derece önemli." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı bu son derece önemli." dedi.

Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sokağa çıkma yasağı getirilmesine ilişkin taleplerin hatırlatılması üzerine Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkesin özellikle bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin kendi olağanüstü halini kendince uygulamasını son derece önemsediğimizi söylemek istiyorum.

Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım, uçak, minibüs ve benzeri birçok alanda daha kontrollü bir yaşamı şekillendiren birtakım Bilim Kurulunun önerileri olabilir. Bu doğrultuda karar alınması gerekiyorsa zaten gereği yapılır."

Bakan Koca, kendisini nasıl izole ettiğine ilişkin soruya, "Sosyal izolasyon diyoruz, gördüğünüz gibi toplantıda da mesafeli, en az 1 metre mesafede yaşamın devam etmesini önemsiyoruz ve yeri geldiğinde ikramları da devre dışı bırakıyoruz." karşılığını verdi.

Her ile izole hastane kurulması yönünde bir çalışma olup olmayacağına ilişkin Koca, "Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakalarla ilgili o hastaları diğer hastalardan ayırıyoruz. Pandemi hastanesi olarak ayırdığımız hastanelerin servisleri ayrı, yoğun bakımları birbirinden ayrı, orada çalışan personel de diğer servislerle ilişkili veya yoğun bakımla ilişkili değil." diye konuştu.

Koca, bunun Bilim Kurulunun bir algoritması ile geliştirilen bir durum olduğunu ve bu çerçevede hareket edildiğini bildirdi.

İl bazında virüsün yayılma hızı konusunda bir haritalandırmalarının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da Koca, "Her gün dijital ortamda yoğun bakımda yatan hastalarımız, hatta entübe olan, solunum cihazına bağlı olan hastamız ve iyileşen hastalarımız dahil olmak üzere, yapılan test, kaybettiğimiz ve vaka sayımızı da gösteren bu ekranda görüldüğü şekliyle bunu güncelleyeceğiz, bunu güncel olarak veriyor olacağız. Ayrıca il bazında biz zaten biliyoruz, bu da gerektiğinde verilir." yanıtını verdi.

Şehirlerarası seyahatler, uçuşlar, bunlara sınırlandırma getirilebilir mi?" sorusu üzerine Koca, "Bilim Kurulunda da konuştuğumuz özellikle hem kara hem hava yolunda, uçakta hangi düzenle oturulması gerektiği, otobüste kısmen bu konuyla ilgili bir sınırlama getirilmiş oldu, bu tip ulaşımda olabilecek teması minimalize edebilecek bir yaklaşımı Bilim Kurulu gündemine aldı, önümüzdeki günlerde biraz daha bunu netleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Çin'den alınan ilaçlar

Bakan Koca, bir gazetecinin Çin'den alınan ilaçların sayısı ve hastalarda kullanımına ilişkin sorusu üzerine, ekrandaki yoğun bakımda olan hasta rakamını göstererek, "136 hasta, bu 136 hastaya da başlandı. Tedavi dozu belli. Bilim Kurulunun bir önerisiyle olan bir doz ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz ve en az 5 günlük bir kullanım." diye konuştu.

Çin'de ilacın kullanıldığı hasta sayısının belli olduğunu ve çalışmasını da bildiklerini aktaran Koca, şu bilgileri verdi:

"Biz de şu an bu hasta sayısıyla önemli bir sayı olduğunu Bilim Kurulu buradan sonuç alıp almadığımızı veya ne oranda bir fayda sağlayıp sağlamadığını önümüzdeki bir hafta içerisinde bunu daha net konuşabiliriz. Bizim baştan getirdiğimiz ilaç miktarı 1250 kutuydu, 3 bin 750 kutu daha siparişi verildi, devamı için de çaba içindeyiz ama bu arada faydasının olup olmadığını da görmek istiyoruz."

"83 milyonun testi yaptırması gerekmiyor"

Testlerin kimlere yapılması gerektiği konusunda da açıklamalarda bulunan Koca, şöyle dedi:

"Vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum, 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok, çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür, daha rahat hissedebilirsiniz ama 3 gün, 5 gün sonra pozitif çıkabilir, o dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı, bu son derece önemli. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez, 3-5 gün sonunda tekrar pozitif çıkabilir."

Bakan Koca, testin kimlere yapılacağı hususunda Bilim Kurulunun bir algoritması bulunduğunu ve bunun başından beri sürekli değiştirilerek bugünlere gelindiğini hatırlatarak, şunları belirtti:

"Dün İstanbul'da bir hastanemize kuyruklar oluştu, insanlar test yaptırmak istedi, bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Testi ancak hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız. İkincisi, birinde pozitif çıktıysa biz ona, 'filyasyon' diyoruz tarama anlamında, kiminle temas ettiyse o kişileri taramak istiyoruz, ancak o şekilde biz yayılımını önleyebiliriz. O taramayı da yine eğer bir semptomu varsa test yapılır, semptomu yoksa en az bu süreçte 7 gün, hatta o 7 gün sonra gerektiğinde antikor testi yaptırılabilir veya semptomu varsa PCR testi yaptırılabilir ama 14 gün bunun ortaya çıkabileceğini düşünerek o kişilerin kendilerini izole etmelerini önemsiyoruz. Bunlara lütfen uyalım."

(Sürecek)

Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüse karşı proje geliştirdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu         
00:37
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti         
00:33
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi         
00:19
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi         
00:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi         
00:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi         
23:43
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti         
23:39
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı         
23:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir         
23:15
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:50
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı         
22:40
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor         
22:37
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi         
22:31
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 04:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]