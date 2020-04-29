Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağına ilişkin, "65 yaş üstü büyüklerimiz, hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi." dedi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi, soruları cevaplandırdı.

Koca, normalleşme süreciyle ilgili takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üzerine, bu konunun bütün bakanlıklarla ilgili olduğunu söyledi. Bilim Kurulu'nun daha çok tavsiye ve öneride bulunan bir kurul olduğunu belirten Koca, bu tavsiye ve önerilerin görüş haline getirilerek, bir karar noktasına gidildiğini söyledi.

Bakan Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." diye konuştu.

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına ilişkin nasıl bir plan oluşturulduğu konusunda ise Bakan Koca, "65 yaş ile ilgili konu, gündem konusu oldu. 65 yaş üstü büyüklerimiz, çınarlarımız hiç olmazsa bir kaç saat gezmeleri, dolaşmaları, araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi, böyle bir serbestlik söz konusu olabilir mi, diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur. Karar noktasına o durumda gelir, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim"

İngiltere'de, çocuklar arasında son 3 haftada koronavirüsle bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görüldüğü ifade edilerek, bu konunun İngiltere Sağlık Bakanı ile yaptıkları görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Koca, "Bu konu ile ilgili gündem olmadı. Herhangi bir hastalık belirtisi ve bulgusu olan bir kişinin, koronavirüsle karşılaştığında, onunla enfekte olabilirliği söz konusu. Önemli olan koronavirüsün yaptığı, bildiğimiz etki dışında yaptığı, etkiye sebep olup olmadığı ile ilgili benim bir bilgim yok." dedi.

Koca, "Alınan tedbirlerin ardından virüs ile ilgili bulaş oranı değişti mi? Avrupa tedbirleri gevşetti. Virüsün bulaş oranı arttı mı?" sorusuna, "Bununla ilgili yeni bir değişiklik yok. Biz bulaş oranının yüksek olduğunu biliyoruz. O nedenle teması son derece önemli görüyoruz. Temasın korunmasını, bu dönemde bulaşı solunum yoluyla ağırlıklı olduğu için de maske kullanımını son derece önemsiyoruz." yanıtını verdi.

"Vaka sayılarında pik noktaya ulaşıldı mı? İkinci dalga riski var mı?" sorusu üzerine Koca, "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Düşüş trendine de girdiğini görüyoruz. Bunun kalıcı olması önemli. O nedenle de bu dönemde özellikle temas ve mesafe son derece önemli, bu anlamda gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Şu an bizim gördüğümüz, bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi bir olabilirliğinin olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

" İsveç'ten getirilen Türk vatandaşının iki çocuğu da pozitif çıktı"

İsveç'ten ambulans uçakla getirilen Emrullah Gülüşken adlı hastanın, kendisinin hemşehrisi olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Devamında bu bilgi bana ulaştı. Sayın İsveç Büyükelçimizle de görüşerek, bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu, diye de konuştum. Kendileri bu hastanın özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin gerekli ve uygun olduğunu ifade ettiler. Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şu anki tedavi durumu ise Ankara Şehir Hastanesinde devam ediyor. İki gün yoğun bakımda kaldı. Bu hastanın getirilmesinde en büyük sebeplerden biri de ciddi bir solunum sıkıntısı olmamasına rağmen altta bir kardiyak, kalp rahatsızlığının olduğunun söylenmiş olmasıdır. Bizim yaptığımız takiplerle de geçmiş dönemde muhtemelen akut romatizmal ateş dediğimiz bir tabloya bağlı kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz."

Hastanın 3 çocuğunun da getirildiğini hatırlatan Koca, "Büyük kızında ve 10 yaşında olanda da pozitif görüldü. Bu, İsveç tarafında bilinen bir durum değildi. Sadece babanın pozitif olduğu biliniyordu. İki çocuğunda da pozitif çıktı. Küçük olan 7 yaşındaki çocuğa yapılan testte negatif çıktı. İki gün sonra servise alınarak takibi yapıldı. Solunum sıkıntısı olmayan ve takibi yapılan hastalarımız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ambulans uçakla sadece İsveç'ten hasta getirilmediğine işaret ederek, "Bu süreçte daha dün Rusya'dan bir tıp öğrencisini getirdik. Tedavisi yapılmayan bir hastaydı. Bize talebi yapıldığında, endikasyon gereği getirmiş olduk. Bir hafta önce Fransa'dan 33 yaşında solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı getirdik. O hasta dün itibarıyla solunum cihazından çıkarıldı. Konya'da bir hastanemizde, şu an tedavi altında. Bu hasta da bir siyasi partimizin başkanı tarafından aracı olunarak getirilen bir hastaydı. Bu anlamda biz dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz."

(Sürecek)