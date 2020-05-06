Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır." dedi.

Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Koca, koronavirüsle mücadelede yeni dönemin tedbirlerle özlemlerin sentezi olduğunu belirtti.

Başlayan günlerin 11 Mart'tan bu yana gösterilen bu çabanın şimdiki ödülü olduğunu ifade eden Koca, "Bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak, serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları sıfırladı." diye konuştu.

"Tehdit ortadan kalkmış değil"

Koca, Türkiye'de salgının mevcut şartlarda kontrol altına alındığını, mayıs ayına kıyasla hazirana ilişkin öngörülerin daha somut olduğunu söyledi.

"Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Risk, varlığını daha uzun süre sürdürecek. Koronavirüs olayı 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren, ortak gündem olan ilk olaydır. Sadece bu bilgi bile meselenin büyüklüğünü ortaya koymakta, salgından öncesine dönüş sözünün kolay zikredilmeyeceğini göstermektedir. Bu sebeple 2020 öncesi anlamında normal hayata dönüş fikri bütün dünyada yanlış bulunmaktadır. Tedbir kabiliyeti yüksek bir toplum olarak biz bu fikri benimsemek zorundayız. Bugüne kadar her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz, 'yeni hayatin normalleri'ni oluşturuyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacak. Bence tüm yeni gelişmelere esas teşkil edecek ana fikir de budur."

Koca, yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Maske ve sosyal mesafe

Toplum olarak ortaya konulan fedakarlığın ödülünün hızlı bir serbestik olarak talep edilmemesi ve böyle yaşamamak gerektiğini vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Salgınla mücadele birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Koronavirüs ile mücadelenin ikinci döneminde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır. Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. Ev hayatından sosyal hayata geçiş artacak. Virüse karşı mücadelede bu yeni durumun kuralları, tedbirleri olmalıdır. Kontrollü sosyal hayat ifadesi bunların bir özetidir. Kontrollü sosyal hayat hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni yaşam biçimdir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önce belirlenmiş önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. Çıkıp alışverişimizi yapacağız ama ulaşıma, girişlere, yoğunluğa, yakınlaşmaya dikkat edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız."

Koca, virüsün solunum yoluyla bulaştığının kesinleştiğini, bu nedenle sosyal mesafe ayarlanmadığı takdirde maskenin tek başına yeterli olmayacağının bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Maske ve sosyal mesafenin birbirlerini tamamlayan iki tedbir olduğuna dikkati çeken Koca, tedbirlerden biri eksikse diğerinin yetersiz kalabileceğini ifade etti.

Mobil uygulama

Bakanlık tarafından geliştirilen mobil uygulamayı kontrollü sosyal hayat döneminin son derece önemli ihtiyaçlarından biri olarak gördüklerini kaydeden Koca, şöyle konuştu:

"Uygulama ücretsizdir. Mobil uygulama sizleri yönlendirmek, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz riskleri en aza indirmek indirmek için geliştirildi. Bu uygulamayla dışarıdayken bulunduğunuz ortamda veya gitmek istediğiniz yerde ne ölçüde riskli bir durumla karşılaşabileceğini görebilir ve anında tedbir alabilirsiniz. Uygulama devreye alındığı ilk günde 5 milyon 600 bin kullanıcıya ulaştı. Mobil uygulama marketlerde halen en çok talep edilen üründür. Bugün itibariyle anlık işlem yapan kullanıcı sayısı 1 milyonu aşmıştır. Kontrollü sosyal hayat salgınla mücadelede sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Asansörden stadyuma, pazar yerinden iş yerine, sosal hayatın her parçasına gerekli düzenlemeyi işbirliği ile yapmalı, uyum içinde uygulamalıyız. Anlayışlı, sabırlı olmalıyız. Her şeyi, fiziki etkileşimi asgariye indiren bir düzene kavuşturmalıyız. Şuna yürekten inanıyorum. Toplumumuzun pratik zekası yeni hayatın olası güçlüklerine akılcı, sağlıklı çözümler üretecek, tedbirlerin uygulanması giderek kolaylaşacaktır."

Koca, bütün insanlığın salgına karşı zorunlu olarak benzer bir hayat yaşadığını, salgınla mücadelede olduğu gibi yeni hayattada öncülük edebileceklerini aktardı.

Test sayısı artacak

"Sağlık ordusu olarak bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Her yeni vakada filyasyon yöntemini titizlikle uygulayacağız. Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız." diyen Koca, tedavideki tecrübelerinin yol gösterici olacağını vurguladı.

Bakan Koca, "Bütün ekiplerimiz ve sağlık ordumuzla eskisinden daha fazla dikkatli olacağız. Sizlerden de aynı şeyi bekliyoruz. Hedefimiz yeni hasta ve yeni vefat saysının sıfır olduğu bir tablo. Hedefimiz başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol, net sonuç. Kısıtları olabildiğince azaltılmış bir hayat. Başarabileceğimizi biliyoruz." dedi.

(Sürecek)