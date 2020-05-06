Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) pandemi döneminde maske satışına ilişkin "Zannediyorum yarın, en geç cuma günü itibariyle Ticaret Bakanlığımızın bununla ilgili bir açıklaması olacak.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) pandemi döneminde maske satışına ilişkin "Zannediyorum yarın, en geç cuma günü itibariyle Ticaret Bakanlığımızın bununla ilgili bir açıklaması olacak." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maske satışına, maskelerin nerelerden temin edilebileceği ve fiyatlarının ne olacağına yönelik bir soru üzerine Koca, yeni bir normalleşme sürecine girildiğini anımsattı.

Bu sürecin ikinci dönem olduğunu ifade eden Koca, şu bilgileri verdi:

"Kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bir dönem. Daha bir normalleşme ve kısıtlı da olsa serbestliğin olduğu bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Çünkü dışarıya maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok özellikle eczaneler üzerinden 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5'li bir paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti ve dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu.

Bu yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. Çünkü bu dönemde evde kalmayıp kısıtlı serbestliğin 2. dönem olduğu için ihtiyacı daha fazla olabilir. Bu ihtiyacı gidermek anlamında yüksek bir fiyat olmamak kaydıyla, yani tavan fiyatı belli olan, vatandaşın kolay erişebilir olduğu bir fiyatın belirlendiği dönem olacak. Mesaj gönderilerek ücretsiz olarak eczaneden verdiğimiz maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının daha fazla olma durumunda maskeye erişebilmek için eczaneler, marketler, medikal mağazalar dahil olmak üzere birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı, tavan fiyatı olmak kaydıyla. O da zannediyorum yarın, en geç cuma günü itibarıyla Ticaret Bakanlığımızın bununla ilgili bir açıklaması olmuş olacak."

Bakan Koca, cerrahi maskenin dışındaki FFP tipi maskelere yönelik de "FFP, reçeteyle düzenlenen, vatandaşımızın kullanmasını önermediğimiz ve gerekli olmayan, daha çok sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin kullandığı bir maske. Burada zaten bir sorun, eczanelerden alabilirler, o sadece eczanelerde satılıyor." diye konuştu.

"Açılacak işletmenin uyması gereken kurallara ilişkin rehberler yayımlanacak"

Gelecek hafta açılacak sektörlerle ilgili alınacak tedbirlerin nasıl belirleneceğine ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftayla ilgili alınabilecek tedbirler de özellikle her bir meslek gruplarına rehberler yayımlamış olacağız. Bir kuaföre giderken, bir berbere giderken veya bir giyim mağazasına giderken o işletmenin uyması gereken kurallar ve oraya nasıl gidilmesi gerektiğiyle ilgili kuralları içeren rehberler yayımlanacak.

Bunun hem ilgili işletmelerde asılı olmasını istiyoruz, web sayfalarında da olmasını istiyoruz. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz bütün sektörleri çalışıp bu rehberleri ki zaten peyderpey sitede yayımlamış oluyoruz, ama bütün açılacak olan işletmelerle ilgili rehberler hazırlanıp ilgili kurumlarının açıklamalarıyla, ilgili işletmelerde de görülebilecek şekilde bu rehberlerin hazırlığı tamamlanmış olacak."

"Bundan sonraki sorumluluk da Federasyonundur"

Bir gazetecinin, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün bir açıklama yaparak liglerin Türkiye'de devam edeceğini söyledi ve 12 Haziran itibarıyla başlaması beklenen müsabakalarla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na başvuracağını, tedbirlerin nasıl alınacağını öğreneceğini söyledi. Sizin Bilim Kurulu ile bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine de Koca, "Bilim Kurulu'na bu anlamda gelen veya Bilim Kurulu'nda görüşülen Federasyonun kararıyla ilgili öncesi ve sonrası herhangi bir durum olmadı." yanıtını verdi.

Özdemir ile dün bir görüşme yaptıklarını anımsatan Koca, kendisinin bununla ilgili bir basın açıklaması yaptığını ifade etti.

Koca, şunları kaydetti:

"Orada da çok net ifade etmeye çalışmıştım ve özellikle futbol hassas bir konu, geniş kitleleri, herkesi ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken Federasyonun kendisi olduğunun altını çizerek ifade etmiştim. Yani, Federasyonunun özgün iradesiyle kendi kararını verebileceğini, bunu Bakanlık olarak veya Bilim Kurulu olarak asla herhangi bir öneride ve yaklaşımda veya katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştik ve halen o noktadayız.

Bugün yapılan açıklamalardan da gördüğüm şekliyle biz şu dönemde bir sağlık kurulunun olduğunu Federasyonun biliyoruz ve bunun sağlık kurulunun hazırladığı, bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili çalışma olduğunu da biliyoruz. Kendi ifadeleri de zaten o şekilde Başkanın. Dolayısıyla, özgür, kendi iradeleriyle kararı Federasyon zaten verdi. Dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da Federasyonundur. Yani, sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararla veya tedbirler noktasında Federasyon bu kararı alabiliyorsa, karar kendisinindir, sorumluluk da bu anlamda Federasyonundur."

"150 bin kişi taranacak"

Toplu taramaların nasıl yapılacağına ilişkin bir soru üzerine de Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Toplu taramalarla ilgili TÜİK ile birlikte yaygın Türkiye genelinde, sadece bölgesel değil, bu salgının derecesini, taşıyıcılığını, hastalık durumunu görmek istiyoruz. Bununla ilgili TÜİK ile bir çalışma yapıyoruz. Esasları belirlendi, kaç kişiye yapılabileceği de netleşmiş oldu. Burada biz temelde hem PCR hem de antikor testini yaparak hem taşıyıcılığı, koryuculuğu ve de hastalık durumunu ortaya koyan geniş, belki de bu anlamda dünyada örneği az bulunan bir çalışma olacak. Çünkü, bölgesel olmayacak, Türkiye'yi kapsayan bir çalışma olacak. Şu anda TÜİK ile yapılan çalışmada, örneklem yöntemiyle Türkiye çapında 150 bin kişi taranmış olacak."

Bunun çok önemli olduğuna işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu son derece önemli olacak. Hem önümüzdeki dönemde tedbirlerimizi şekillendirmek anlamında önemli olacak hem de gerçekten dünyada bu kadar geniş yapılan çok önemli de bir araştırma olacak. Buna da gelecek hafta başlamış oluruz. Yani başlandı ama sahada bunun devamı, pratiği de haftaya yapılmış olacak, 150 bin kişi taranacak bizim normal yaptığımız dışında bu çalışmaya özel örneklem yönetimiyle."

(Sürecek)

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 07:34 Kaynak: AA

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