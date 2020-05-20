Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine ilişkin, "Yeni vaka sayılarımızdaki düşüş, başarı grafiğimizdir. Dün binin biraz üzerinde olan bu sayı, binin altına düştüğünde, bu düşüş, nihai başarının işaret fişeği olacaktır." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde videokonferasla gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 pandemisiyle 9 haftadır mücadele edildiğini vurgulayan Koca, mücadelenin bir seferberlik içinde gerçekleştiğini söyledi. Koca, salgına karşı alınan tedbirlerin toplum tarafından kabul gördüğünün altını çizerek, "Mücadelede bütün taraflarının iş birliği, herkesin kendi sorumluluğunu üstlenme ciddiyeti bize başarı getirdi. Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemlerdeki en büyük seferberliğimizdir." diye konuştu.

Bu süreçte atılan ve mücadelenin anahtarı olan adımın, salgının etkisinden korunmak için evlere çekilmek olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Halen kontrollü bir şekilde devam eden bu sürecin mottosu şuydu, 'Hayat eve sığar.' Salgın bize bazı kısıtlar getirirken, bazı özgürlük alanlarımızı büyüttük. Artık evlerimizin, bu savaşı hiç risk almadan kazandığımız yerler olduğunu biliyoruz. Evlerimiz bize aile saadeti, hayatın ve kişisel hürriyet alanının biricikliği kadar sağlık güvenliğini vadediyor. Sağlık güvenliği, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli tarafıdır. Sağlık güvenliği pandemi koşullarında dünyanın ve hayatımızın yeni ve temel kavramlarından biri olacaktır.

Bugün, geride bıraktığımız 9 haftalık mücadelenin, tek tek ama hep birlikte uyguladığımız tedbirlerin sonuçlarını alıyoruz. Çilesiz tedbir olmaz, yeri geliyor çileye de katlanıyoruz ama koronavirüse karşı verdiğimiz tedbir esaslı bu mücadele, zorluğu en az mücadeledir. Günlük hayatımızdan fedakarlık yapmak suretiyle verdiğimiz bu mücadele, pek çok insanın hastalığa karşı bizzat mücadele etme mecburiyetini önlemiştir, önlemeye de devam etmektedir. Ev hayattır. Ev hastalığa karşı hayat olmaya devam edecektir."

"Dünya, virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilemiyor"

Koca, el birliğiyle yürütülen mücadelenin sonuçlarını anlatmaya ihtiyaç olmadığını çünkü koronavirüse karşı verilen mücadelenin karnesinin her akşam paylaşıldığını vurguladı. "Yeni vaka sayılarımızdaki düşüş, başarı grafiğimizdir. Dün binin biraz üzerinde olan bu sayı, binin altına düştüğünde bu düşüş, nihai başarının işaret fişeği olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Hastalık sebebiyle kaybettiğimiz insanlar var, fakat sayılar azalıyor. Bunun yakın olduğunu umuyor, hastalıktan hiç kaybımızın olmayacağı günlerin de geleceğini düşünüyoruz. Biz sağlık profesyonelleri, Bilim Kurulu ve salgınla mücadelenin strateji ekipleri olarak umutsuz tek gün yaşamadık. Gelinen noktada bu umut, tedbirlerin en az meşakkati içereceği sonuca odaklanmıştır. Duygularımızın, alışkanlıklarımızın kabullenmekte zorlanacağı ama aklın, bunu dikkate almak zorundayım dediği bir gerçek var."

Dünyanın, virüsten tam olarak kurtulacak tarihi bilemediğini, uzmanların, böyle bir varsayımda bulunamadığını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Eğer bu öngörülebilir olsaydı, hayatın yeniden planlanması yerine bu büyük riske karşı mücadelenin tam olarak sonuçlanması beklenirdi. Fakat insan organizmasını istila eden son virüsün ne zaman etkisiz hale getirileceğini bilmek mümkün değildir. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Yeniden planlanan hayatta, virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz. Bütün dünyada da bilim insanları bu yönde uyarıda bulunuyor."

Bahar havasının ve ramazan coşkusunun arzu edildiği kadar yaşanamadığına işaret eden Koca, "Bayrama birkaç gün kalmışken, söylediklerim çok yakın günler için çok daha müjde yüklü olsun isterdim ama gerçekçi değil." diye konuştu.

Hayat ve hastalık gibi risklere karşı kolay vazgeçebilecek şeylerin ön planda tutulmaması gerektiğine dikkati çeken Koca, "Erken umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Hala binlerce doktorumuz ve sağlık personelimizin evlerine döndüklerinde çocuklarına sarılamadıklarını unutmayın. Bizim aramızda dolaşan insanlara tanı konuyor. Risk hala dolaşımdadır. Virüsü karşılaştığınız kişilerden kimin taşıdığını bilemeyeceğiniz için yeni hasta sayısının azalması sizin için güvence değildir." uyarısında bulundu.

"Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz"

Koca, sokağa maskesiz çıkılmaması gerektiğinin altını çizerek, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulmasının önemine işaret etti. "Bir tedbir alınmış, diğerine uyulmamışsa risk önlenmemiştir." diyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize beklediğimiz yaşama hürriyetini tedbirler ve tedbirlerin gücüyle devam eden mücadelemiz mutlaka getirecek. Size bayram günleri için veremediğim haberleri, daha ilerisi için verebilirim.

Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz.



Fakat bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri olmamalı. Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlarsak hastalığın tırmanışa geçtiği günlere dönebiliriz. Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım. Anne babalarımıza, büyüklerimize hassasiyetimiz tehlikeli bir yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp, arayalım. Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar."

Bayramdan sonraki günlerin daha özgür olacağını dile getiren Koca, "Evlerimiz riske karşı bize bir güvence ortamı olmaya devam edecek ama tedbirlere uyarak yaşayacağımız daha geniş bir sosyal hayatımız olacak. Özgürlüğümüzü, hareket serbestimizi tedbirler garanti altına alacak." diye konuştu.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeki bu hayat tarzına "kontrollü sosyal hayat" denildiğini belirterek, kontrollü sosyal hayatın herkesin katkısı ve çabasıyla ısrarlı dikkatiyle kurulabileceğini ve serbestlik sağlayabileceğini söyledi.

Bireylere düşenin maske takılması ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulması olduğunu vurgulayan Koca, "Sizlerin bu tedbirlere uymanızı kolaylaştırmaksa tüm kurumların görevidir." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı olarak, konuyla ilgili bütün Bakanlıklarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hareket serbestliğinin arttığı dönemde virüsün tehdidine, yüksek yayılım riskinin geri dönmesine izin vermemek için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Evden dışarı çıktığınızda riske karşı kontrolün elimizde olması için bize destek verin. Alışveriş ve seyahatte, kendinizi bir güvenlik çemberine alın.

Bunu nasıl yapacaksınız? Asansörden pazar yerine, metrodan iş yerine, kuaförden banka veznesine, her yerde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak yapacaksınız. Sağlık güvenliğinizi riske edecek her ihtimale karşı dikkatli olacaksınız.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelede aktif rol alarak başarımızın büyük ortağı olacağınıza inanıyorum. Mücadelenin birinci döneminde başardık. Bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum."

İş yerleri girişine uyulması gereken kurallar asılacak

Bakanlığın bu günlerde, kontrollü sosyal hayatın muntazam uygulanması için girişimlerde bulunduğunu belirten Koca, yeni dönemin salgın açısından bazı standartlarını belirlemek, riskleri önlemek için Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Koca, "Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, havaalanlarına, sınır kapılarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakanlıklarla yürütülen bu hazırlıklarda, çalışma ortamı açısından risk oluşturabilecek, iş yeri sayısı bakımından en yüksek sektörleri masaya yatırdıklarını anlatan Koca, Bilim Kurulu'nca bu sektörlerle ilgili çalışma kurallarının belirlendiğini, rehberlerin hazırlandığını aktardı.

Bugünden sonra iş yerlerinin girişinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve çalışma rehberlerinin bulunacağını dile getiren Koca, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden vatandaşların bu iş yerlerinin Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberle uyum derecesini puanlandırabileceğini söyledi.

Koca, böylece bir denetim ağı oluşturacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımız kontrollü sosyal hayat döneminde, mücadelede sadece kurallara uyan taraf değil kuralları denetleyen taraf olacak. İş yerlerinin girişlerinde asılı afişlerde iş yerinin mekan durumu, belirlenen kurallar içinde çalışma saati ve bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Ayrıca detaylı çalışma rehberleri de bulunacak. Bilim Kurulu'muz, henüz kapalı olup ancak bu normalleşme süreci takvimi içinde açılabilecek iş yerleri için de rehberler hazırlamaktadır. Bir kısmı şimdiden hazır durumdadır." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)