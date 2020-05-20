Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalga söz konusu olmaz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalga söz konusu olmaz." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının işletmelere verdiği sertifikasyonlar ve yurt dışından gelecek turistlere ilişkin soru üzerine Koca, şunları söyledi:

"Bu sezonu kontrollü yapmak istiyoruz. Yani öngörülen mesela haziran için daha önceki dönemlere göre olabilecek turist sayısının yüzde 20'yi geçebileceğini düşünmüyoruz. Bunu yaparken özellikle riskli bölgelerden geçişlerle ilgili ülkelerle zamana yayarak, o bölgedeki salgını da değerlendirerek bir dinamik süreç içinde planlanır olacak.

Yani bir takvimde herkesin geldiği değil, kimlerin ne zaman gelebileceğini belirlediğimiz, ülkedeki güvenlik durumu ve salgın durumu da göz önüne alınarak planlanmış olacak. Gelenlerin de hem testleri yapılıyor olacak hem bulundukları ortamda kontrollü sosyal hayat dediğimiz ve hangi kurallara uyulması gerekiyor ise restoran dahil olmak üzere bütün bunlar çalışıldı."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşüldüğünü belirten Koca, turistlerin testi pozitif olduğunda nasıl davranılması gerektiği, hangi hastanede tedavi edilmesi gerektiği gibi bütün detayların çalışıldığını anlattı.

"Rusya gibi daha riskli görülen ülkelerden 1 Haziran'da hemen zaten öyle açılma durumu olmayacak." diyen Koca, takvim hazırlandığını, temmuz, ağustos ve eylül dahil olmak üzere belli dönemlere göre hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Koca, hasta sayıları ve salgının etkisine dair soruya şu yanıtı verdi:

" Türkiye'deki tedavi algoritmasının farkıyla hastanedeki, yoğun bakımdaki ve entübe hastalarımızdaki sayının giderek azaldığını zaten gördük ve her geçen gün de bu azalmaya devam ediyor. Yani hem erken ilaç başlama durumumuz hem Çin'den getirilen ilacın ne zaman hangi durumda hangi hastaya uygulanması gerektiği algoritması dahil olmak üzere orada da farklılık yaptık.

Çin'in daha çok entübe olan hastalarda kullandığı ilacın biz o dönemde faydasının olmadığını, daha erken dönemde ne olduğunu gördük. Bununla ilgili de yayın yapma anlamında da ciddi çalışmalar var, önümüzdeki 2-3 hafta içinde bu konuda epey yol alacağımızı ve dünyaya da bu anlamda hazırlanan yayınları, büyük verileri yani birçok ülkenin 100'lü, 200'lü, 300'lü rakamlarla, vakalarla açıkladığı çalışmaları bizim binlerle ifade eden çalışmalar olarak sunacağımızı şimdiden söyleyebilirim."

"İkinci dalga söz konusu olmaz"

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşların evlerinden çıktığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını, bu nedenle de ikinci dalga riskinin ve eylem planlarının olup olmadığına dair soru üzerine Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi ikinci dalga riski şu dönemde düşünmüyoruz ama dediğiniz doğru, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günler sonrası bir yoğunluğun oluşmuş olmasını, etkisini biz 1 hafta-10 gün sonra zaten görüyoruz. Bunu size açıkladığımız sonuçlardan da çok net takip ediyor olmalısınız. Yani geçen hafta biliyorsunuz, pazartesi günü 1100 rakamlarına kadar düştü, sonra 1600'lere, 1800'lere, 2200'lere kadar yükselen, o bir önceki haftanın salıdan itibaren hareketliliğin getirdiği bir sonuçtu ama bu kontrollü bir dönem oldu bize. 3-4 gün o dönem bir kayboldu ve şimdi tekrar bir aşağı düşüş söz konusu.

Bugün veya yarın daha aşağı düşeceğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hareketliliğin kontrollü olması gerekiyor ve dışarıda da hareketlilik olabilir ama hareketlilikle maskeli ve mesafeye bu anlamda hassasiyet gösterirsek o kontrollü olmanın bize ciddi bir katkı ve faydası olacak. Yani hareketlilik olsa bile bizim kontrolü elden bırakmamamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu anlamda ikinci bir dalga doğrusu beklemiyoruz, eğer kurallara uyarsak, kontrolü sosyal hayatın gereği yapma noktasında bir gayret ve çaba içinde olursak yani maske ve 1,5 metre sosyal mesafe kurallarını özellikle uygulama noktasında hassasiyet gösterirsek ikinci dalga söz konusu olmaz."

"Umudumuzu koruyalım"

Bakan Koca, aşı çalışmalarına ilişkin soru üzerine, şu bilgileri verdi:

"Aşıyla ilgili herkes bir şeyler söylüyor, şunu bilelim, aşı 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda hemen gündeme gelebilecek, yaygın kullanılabilecek bir durum değildir. Bunun en erken 8-10 aylık zaman diliminden önce olacağını doğrusu düşünmüyoruz. Bu anlamda en çok mesafe alan ülkenin de şu an Çin olduğunu biliyoruz, insan deneyi safhasına da geldiğini biliyoruz. Bu çerçevede Türkiye'deki çalışmaların da hayvan deneyi aşaması döneminde olduğunu ve bu çalışmaların zannediyorum hayvan deneyi safhası 2-3 ay kadar daha devam edebilir görünüyor.

Bu konu ile ilgili gelişmeler daha somut olduğunda doğrusu gündeme taşımak istiyorum yani erkenden biz aşı yapıyoruz, 2 ay sonra, 3 ay sonra siz rahat olun gibi bir yaklaşım içinde olmak istemiyorum çünkü aşı konusu hassas ve sizin belli bir süreçten sonra her an 'Evet, bu hayvan deneyinden veya bu insan deneyinden sonuç alamadık.' deme noktasına gelebilirsiniz. Yer yer İngiltere'de yapılan çalışmalarda hayvan deneylerinde olduğu gibi. O nedenle umudumuzu koruyalım ama somut bir şey geliştiğinde de size bunu çok daha net ifadelerle zaten söylemiş oluruz."

65 yaş üstü vatandaşlara müjde

Bakan Koca, 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik açıklanacak yeni tedbirlere ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Özellikle gittiği ve gideceği yerde sabit olan ve orada yaşayabileceği bir yerse o durumda izin veriliyor olacak ama aile hekimleri, daha çok seyahat edebileceğini, herhangi bir semptomun, herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını belirten bir düzenleme yapmış olacaklar. Eğer devamında da zaten kendi aile hekimi herkesi takip ediyor olacak, bildiği hastayı özellikle yakın takibe alarak gerektiğinde bulunduğu bölgede sağlık kuruluşuna yönlendiriyor olmuş olacak. Yanlarında bir, en fazla iki kişinin gidebileceği şekilde kaymakamlıktan izin alınmış olacak. Gideceği yerde bir sorun yoksa ve gittiği yerden de bir aylık zaman diliminde geri dönüşü olmamak üzere, bir aylık zaman diliminde tek yönlü gidiş söz konusu olacak."

"Kronik hasta ve yaşlıları güvene almak istiyoruz"

"Sinemalar, kafeler, restoranlar, lokantaların açılması gündemde mi? Bunlar için bir rehber hazırlandı mı?" sorusu üzerine Bakan Koca, "Çok riskli olan alanlar zaten erken dönemde kapandı, dolayısıyla çok riskli olan alanların en geç açılması en doğal olanı. Bununla ilgili çalışma yapıldı, rehberler hazırlandı." yanıtını verdi.

Koca, restoranların nasıl açılacağı, oturma düzeninin nasıl olacağı konularında sektör temsilcilerinin beklentilerini de dikkate alarak rehberler hazırladıklarını anlattı.

Otellerdeki restoranların uyması gereken kurallar ve nasıl açılması gerektiği konusundaki rehberi yayımladıklarını anımsatan Koca, "Zamanla ilgili şöyle bir durum söz konusu, bayramdan önce zaten düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre dinamik bir yaklaşımla zaten Bakanlar Kurulunda gündeme gelmiş olur, Bilim Kurulunun önerisiyle. O durumda da Sayın Cumhurbaşkanımız gerektiğinde ilan etmiş olur." dedi.

Koca, "Haziran ayı içinde sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi söz konusu olur mu?" sorusuna, "Hem büyüklerimizle hem gençlerle ilgili durum Bilim Kurulumuz tarafından değerlendiriliyor ama bu daha da gevşetiliyor olacak. Bilim Kurulunun bu önerileri Bakanlar Kurulumuzda gündeme gelmiş olur. Muhtemelen bu şekilde devam etmez." cevabını verdi.

Yeni dönemde özellikle kronik hasta ve yaşlı grubunu güvene almak istediklerini ifade eden Koca, Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda bu gruptakiler için kısıtlamaların biraz daha sürebileceğini, Bakanlar Kurulunda da gündeme geleceğini anlattı.

Kontrollü sosyal hayat anlamında da kısıtlamaların olacağına işaret eden Koca, "Sokağa çıkma anlamında kısıtlama kronik hastalar ve büyüklerimizle ilgili kısmen olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, basın toplantısı öncesi talep eden gazetecilere PCR testi uygulandı.

(Bitti)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 07:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5) - Son Dakika

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