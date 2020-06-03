Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini, 6 bine yakın ekibin çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini, 6 bine yakın ekibin çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tedavilerde kök hücre ve plazma tedavilerinde başarı sağlanıp sağlanılmadığına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, kök hücreyle ilgili, uyguladıkları epey vaka olduğunu, sonuçlarını yakında yayımlayacaklarını, ancak kök hücre tedavisinin devam ettirilmesinin gerekmediğini düşündüklerini vurguladı.

Plazma tedavisinden fayda gördüklerinin altını çizen Koca, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde, plazmadan daha yoğun antikor vermek üzere immunoglobulin sentezi geliştiriyoruz. Zannediyorum 1-1,5 aylık zaman diliminde antikorun yoğun olduğu erken dönemde immunoglobulin verilmesinin imkanı doğmuş olacak. Yani kalp yetmezliği ve benzeri sorunları olan volume nedeniyle verilmeyecek plazmayı biz daha yoğunluklu antikor anlamında immunoglobulin vererek önümüzdeki dönemde hızla şekillendirmek istiyoruz. Yeni bir dalgalanma olur veya bu anlamda vaka söz konusu olursa, 1-1,5 ay sonra 'pasif aşı' dediğimiz immunoglobulini koronayla ilgili sentezlemiş olacağız, onu daha yaygın kullanmayı hedefliyoruz, faydasını biliyoruz ama kök hücre uygulamasının faydasının olmadığını söyleyebiliriz."

Kongrelerle ilgili normalleşme adımlarının Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde olup olmadığına ilişkin soruya da Bakan Koca, "Kongrelerle ilgili durum bugün Bilim Kurulu'nun gündemine geldi. Özellikle 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve bu anlamda karar vermemiz ama erken dönemde online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde bir karar verildi. 15 Haziran'dan sonraki dönemde de vakaların seyrine göre tekrar gündem yapılacak." yanıtını verdi.

Bugün açıklanan vaka sayılarının hangi gün alınan örneklere ait olduğu ve filyasyon çalışmalarının ne şekilde devam ettiğine ilişkin soruya Koca, "Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Sahada 6 bine yakın ekip, çalışmaları sürdürüyor. Filyasyonu bu dönemde asla gevşetmekten yana değiliz." cevabını verdi.

"3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak"

Vakaların ortalama görülme süresine ilişkin bilgi veren Koca, "Biz 6 veya 7 gün sonra bulaşı görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün tespit ettiğimiz vakalar ortalama olarak 2 ila 14 gün arası olduğu için ortalaması 5,6 gün. Bir hafta öncesinin tablosu gibi, bulaşı gibi değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Sağlık sendikalarının istihdamın artırılması ve aynı işi yapanlar için "eşit işe eşit ücret" taleplerinin sorulması üzerine Bakan Koca, "Pandemi döneminde 32 bin kişi almıştık. Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak." diye konuştu.

Fahrettin Koca, gelecek dönemde açılışını yapmayı düşündüklerini hastaneler olduğunu hatırlatarak, İstanbul ve Konya'da olduğu gibi bu hastanelerin de sayısına ve ihtiyaca göre alımların yıl içinde yapılacağına değindi.

Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade eden Koca, bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın daha yetkili olduğunu, bu konuda bir netlik olduğunda açıklama yapacaklarını ancak şu an kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi.

Sınavlarla ilgili soruya Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun uyulması gereken kuralları belirlediğini bunu da ilgili birimlere gönderdiklerini anımsattı.

"Özellikle gençlerimiz için sınava maskeli gitmelerini ama sırasına oturduğunda eğer mesafe kuralı da sağlandıysa maskenin çıkarılmasını, Bilim Kurulu uygun görmüş oldu." diyen Koca, "Dolayısıyla bu anlamda uyulması gereken bütün kuralları hem ÖSYM'ye hem YÖK'e hem de ilgili kuruluşlara Bilim Kurulu göndermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde mültecilerin Meriç Nehri'nden botlarla karşı tarafa geçtiklerini bu bağlamda Suriyeli sığınmacıların hareketliliği hakkında bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir hareketlilik olduğunu bilmiyorum. Özellikle Suriyeli sığınmacılarımızda olağanüstü bir Kovid oranın olmadığını biliyoruz. Bu dönemde 4 milyona yakın mültecinin olduğu Türkiye'de bunun kontrol altına alınmış olması son derece önemli."

(Bitti)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5) - Son Dakika

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