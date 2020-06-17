Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki duruma ilişkin, "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

8 Haziran 2020 itibarıyla salgının 6 ayı geride bıraktığını belirten Koca, "Bugünkü verilerle tüm dünyada pozitif tanı konmuş kişi sayısı 8 milyon 174 bin 9'dur. Vefat sayısı 443 bin 685'e ulaşmıştır." dedi.

Ülkelerin birbirine kıyasla durumunun toplam nüfus içinde her 1 milyon kişiden kaçına pozitif tanı konduğu ile belirlendiğini ifade eden Koca, şu bilgileri paylaştı:

" Amerika Birleşik Devletleri, her 1 milyon kişi başına 6 bin 673 vaka ile listenin başlarında yer alıyor. İspanya 1 milyon kişi başına 6 bin 233, İngiltere 4 bin 393, İtalya 3 bin 928, Rusya 3 bin 738, Hollanda 2 bin 865, Fransa 2 bin 416, Almanya 2 bin 249, İran 2 bin 292 vaka bildirmiştir. Ülkemiz, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır."

Koca, Kovid-19'a bağlı ölümlerde Avrupa ülkelerinin ön sıralarda yer aldığına işaret ederek, Belçika'nın her 1 milyon kişi başına 834 vefatla listenin başında yer aldığını söyledi. İngiltere'de her 1 milyon kişi başına 618, İspanya'da 850, İtalya'da 569, Fransa'da 453, Almanya'da 106 vefat olduğunu bildiren Koca, "Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sayı 360'tır. Türkiye 1 milyon kişi başına 57 vefat ile 42. sırada yer almıştır." ifadesini kullandı.

Ölüm oranlarıyla ilgili bilgilere de yer veren Koca, Fransa'nın ölüm oranı bakımından yüzde 18,70 ile başlarda yer aldığını, bu oranın Belçika'da yüzde 16,07, İtalya'da 14,48, İngiltere'de 14,06, Meksika'da 11,70, İspyanya'da 11,12, Almanya'da 4.73 olduğunu ifade etti. Bakan Koca, Türkiye'nin toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81. sırada geldiğini kaydetti.

Bakan Koca, dünya insanının Kovid-19 ile mücadelesinde henüz gönülleri müsterih edebilecek bir zafer elde edemediğini vurgulayarak, "7 Haziran günü salgının başlangıcından bu yana, dünya en yüksek günlük vaka sayısını gördü. Dünyanın herhangi bir yerinde Kovid-19'a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor." diye konuştu.

"Kara göründü ama deniz hala dalgalı"

Sağlık Bakanı Koca, her mesajında bilgilendirmeye ve risklere karşı uyarmaya çalıştığına dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Haziran ayı ile birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzımıza dönmek olmadığını ısrarla vurguladım. Yeni normali, Kontrollü Sosyal Hayat olarak tanımladım. Toplum hayatının vazgeçilmez gereklerinin farkındayız. Üretim devam etmek zorunda. Eğitim, ulaşım, ticaret, turizm, ve bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar. Hafta sonlarında vatandaşlarımızı açık havadan mahrum ettik. Şehirlerarası ulaşımı kısıtladık. Gençlerimizden, büyüklerimizden evde kalmalarını istedik. Onlar sadece kendilerini korumak için değil, tüm toplumun yararına bu fedakarlığa katlandılar. Gencimiz, yaşlımız maskeye, mesafeye temizliğe dikkat ederek bu toplumsal harekete güç kattı."

Sağlık personelinin salgınla mücadelede fedakarca çalışmaları, güçlü sağlık altyapısı ve vatandaşların da desteğiyle bir başarı hikayesi yazıldığının altını çizen Koca, "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik yönden, sosyal yönden, sürdürülebilir bir mücadele gücü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız." ifadesini kullandı.

Koca, normalleşmenin Kontrollü Sosyal Hayata çevrilmesi durumunda güvende olunabileceğini vurgulayarak, bu zorunlu dönüşümün dikkatli yapılması ve davranışların kontrol ederek ilerlenmesi durumunda neticeye de o kadar kesin ulaşılabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son günlerde vaka sayısında ve yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki değişmelerin, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde, zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Sahilde el ele tutuşmayan gençlerimizin elinde, maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde."

"Yoğun bakımda geçirilen süre düştü"

Koronavirüsün hala iş başında, ama hastalığın kontrol altında olduğunu ifade eden Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok ama vakalarımızın şiddetinde değişim var. Mart ayı sonunda günde 1500 civarı yeni vakamız varken bunların yarısı pnömoni oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyordu. Şimdi ise 1500 civarı vakamızın sadece yüzde 9,4'ü pnömoni oluyor. Yine ilk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanede kalırken, şimdi bu süre 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu, yani solunum cihazına bağlandı. Entübasyonda kalma süresi ise 1 günden 2,6 güne çıktı ama entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli ölçüde düştü."

Bakan Koca, salgının başlangıcında entübe edilenlerin yüzde 67'sinin, yoğun bakımdakilerin ise yüzde 53'ünün vefat ettiğini, şimdi ise entübe edilenlerin yüzde 4'ü, yoğun bakıma girenlerin ise yüzde 2'sinin vefat ettiğini söyledi. Virüsün etkisinde bir azalma henüz olmadığını ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bunda büyüklerimizi koruma altına almamızın da büyük rolü var. Hastaların yaşı ilerledikçe hastanede kalma, yoğun bakımda kalma ve entübasyonda kalma süreleri dramatik şekilde artmaktadır. Onları koruyamazsak böyle kısa süreli yatışları, kitlesel iyileşmeleri unutabiliriz. Bunun bedelini kim üstlenmeye hazırdır? Piknikteki ailem mi? Maç sonu kutlama yapan taraftarım mı? Asker uğurlayan delikanlım mı?"

(Sürecek)